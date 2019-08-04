В Ленобласти найдено тело мужчины, скованного наручниками

В воскресенье, 4 августа, в частном доме в посёлке под Санкт-Петербургом в СНТ "Чайка" обнаружили тело мужчины, у которого ноги и руки были скованы наручниками. По факту происшествия проводится расследование.

Согласно источнику, погибший лежал на кровати, к которой его приковали наручниками. Выяснил у очевидцев, что в дом периодически приходили какие-то люди, сотрудники полиции ожидали их на месте трагедии, - передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что в помещение прибыли пять неизвестных. Увидев стражей порядка, потенциальные преступники бросили бежать, однако один был задержан.

Подозреваемый признался, что они приносили мужчине еду и рассказал, что он страдал от наркозависимости.

Определяется причина гибели.