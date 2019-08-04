Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения

В воскресенье, 4 августа, губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что вся территория города Тулун, пострадавшая от подтоплений, будет исключена из зоны заселения.

Уровень в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

"Издан приказ, зарегистрирован в кадастровой палате - в документ попала вся новая зона затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовим по Нижнеудинску", - передаёт слова губернатора РИА Новости.

Левченко добавил, что в результате паводка больше всего пострадала территория города Тулуна, поэтому сейчас ведётся работа, результатом которой должно стать исключение подтопленного района из зоны заселения. Губернатор отметил, что уже созданы новые защитные сооружения для Нижнеудинска и Тулуна.

Ранее сообщалось, что что уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической нормы.