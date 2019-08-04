Уровень в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Стало известно, что уровень воды в реке Ия в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, опустился ниже критической нормы. Об этом сообщили в воскресенье, 4 августа, в администрации города.

"Уровень воды в реке Ия на 10:00 (05.00 по московскому времени) 4 августа составил 697 см (-6 см)", - говорится на сайте ведомства.

Напомним, что критической отметкой для реки Ия является уровень в 7 м при высоте защитной дамбы в 9 м. Паводки Иркутской области начались в конце июня из-за сильных дождей. Было подтоплено более 12 тысяч домов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.