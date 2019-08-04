В воскресенье, 4 августа, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Московской произошло страшное ДТП с пятью автомобилями. По данным экстренных служб, спасателям пришлось резать машину пополам, чтобы вытащить людей.

"Около 6 часов утра (по местному времени) на перекрестке улиц Малышева и Московской произошло ДТП с участием пяти автомашин, в результате погибли два человека, три человека получили травмы различной степени тяжести", - сообщил ответственный по полку ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Дмитрий Зайчиков РЕН ТВ.

В ведомстве отметили, что водитель Kia Rio проскочил три перекрёстка на красный свет и врезался впереди стоящие автомобили: SsangYong и LADA Priora. Отечественную машину отбросило в Toyota Avensis, а ее в Volkswagen Polo. Отмечается, что в результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа.

Известно, что не менее трёх машин получили серьёзные повреждения.