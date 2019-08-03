В московском ресторане обнаружили останки человека

Под полом одного из московских ресторанов нашли тело человека, пролежавшее в этом месте более 25 лет. Об этом журналистам сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.

Давность наступления смерти будет устанавливаться в ходе экспертизы. По данному факту сейчас проводится проверка, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по городу Москве.

Согласно данным, полученным от представителей правоохранительных органов, соответствующий инцидент произошел в столичном районе Люблино. На данный момент устанавливаются пол, а также возраст найденного тела.