В московском ресторане обнаружили останки человека
3 августа 2019, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Под полом одного из московских ресторанов нашли тело человека, пролежавшее в этом месте более 25 лет. Об этом журналистам сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.
Давность наступления смерти будет устанавливаться в ходе экспертизы. По данному факту сейчас проводится проверка, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по городу Москве.
Согласно данным, полученным от представителей правоохранительных органов, соответствующий инцидент произошел в столичном районе Люблино. На данный момент устанавливаются пол, а также возраст найденного тела.