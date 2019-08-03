В жилом доме под Владимиром произошел взрыв газа, обрушилась стена

Под Владимиром в результате взрыва газа обрушилась стена между тремя квартирами в жилом доме. Согласно последней информации источников, инцидент произошел сегодня в населенном пункте Приозерный.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что взрыв произошел в доме 116 на улице Пушкинская. Установлено, что повреждены несущие стены. В ведомстве добавили, что угрозы обрушения здания нет, передает в субботу, 3 августа, ТАСС.

Из дома были оперативно эвакуированы десять человек, в частности, двое детей. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент решается вопрос о размещении жителей здания. К ликвидации последствий происшествия привлекли 25 человек и 10 единиц техники.