Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Открытое горение в бывшем производственном здании на Дубининской улице в центре Москвы ликвидировано. Ранее сегодня сообщалось, что пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.

Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Москве Юрий Жуковский утром в субботу, 3 августа, подтвердил, что открытое горение к настоящему моменту удалось ликвидировать. По его словам, сейчас специалисты проводят проливку перекрытий и разборку конструкций, передает ТАСС.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что в ходе тушения пламени пострадал один пожарный. Данных о его состоянии пока нет.