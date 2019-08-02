Под Владимиром ФСБ задержала террористов, которые готовили нападение на воинскую часть

В пятницу, 2 августа, во Владимирской области сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Рязанской области задержали террористическую группировку, которая пыталась напасть на воинскую часть. Отмечается, что руководителем банды является молодой человек 1999 года рождения.

В ведомстве уточнили, что местный житель вместе со своими сообщниками готовил нападение на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами, - передаёт РИА Новости.

Точно количество фигурантов не уточняется.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности". За преступление предусматривается наказание лишение свободы до пожизненного срока.