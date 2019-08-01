Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Найдена группа туристов из 10 человек из Санкт-Петербурга, которая отправилась на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и исчезла. Граждан в настоящий момент эвакуируют на вертолете.

Соответствующую информацию предоставил глава администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район" Алексей Уханов.

Подчеркивается, что всю туристическую группу посадили на вертолет, который в настоящий момент направляется в населенный пункт Сумский Посад. Отмечается, что у найденных граждан там имеется личный автотранспорт, передает вечером в четверг, 1 августа, ТАСС.