Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
1 августа 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Найдена группа туристов из 10 человек из Санкт-Петербурга, которая отправилась на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и исчезла. Граждан в настоящий момент эвакуируют на вертолете.
Соответствующую информацию предоставил глава администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район" Алексей Уханов.
Подчеркивается, что всю туристическую группу посадили на вертолет, который в настоящий момент направляется в населенный пункт Сумский Посад. Отмечается, что у найденных граждан там имеется личный автотранспорт, передает вечером в четверг, 1 августа, ТАСС.