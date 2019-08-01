Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил первое уголовное дело о масштабных лесных пожарах, которые в настоящий момент бушуют в Сибири.

В СК уточнили, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ "Халатность" было заведено в отношении ряда должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Подчеркивается, что в рамках расследования данного дела уже проводятся обыски в вышеуказанном ведомстве, в региональном управлении МЧС России, а также в лесопожарном центре. Следователи изымают все необходимые документы, передает сегодня ТАСС.