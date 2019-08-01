Завтра вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров под Красноярском

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что в пятницу, 2 августа, вертолеты Ми-8 приступят к тушению лесных пожаров, которые бушуют в Красноярском крае.

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Ранее стало известно, что по поручению президента РФ Владимира Путина Минобороны создало авиационную группировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8, которая призвана оказывать помощь в тушении природных пожаров под Красноярском, передает РИА "Новости".

Предполагается, что завтра не позднее 11-12 часов дня по местному времени времени вертолетная группировка приступит к работе по ликвидации пламени. В пятницу планируется около 15-20 вылетов.