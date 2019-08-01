Во Внуково у пассажира изъяли котят на миллион рублей

В четверг, 1 августа, в московском аэропорту "Внуково" таможенники изъяли у пассажира азиатских леопардовых кошек и орангутанов. Отмечается, что общая стоимость котят составляет более 1 миллиона рублей.

"Шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью свыше 1 млн руб. внуковские таможенники обнаружили в багаже у гражданина России, прилетевшего из Узбекистана. Животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Возраст котят - от двух до четырех месяцев. Разрешительные сертификаты на перевозку животных отсутствовали", - сообщили в пресс-службе ФТС РФ АГН "Москва".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов".

Уточняется, что в ходе проверки у второго фигуранта дела в квартире были найдены две особи орангутанов.

Котята переданы в Благотворительный фонд защиты животных, а орангутаны - в Московский зоопарк.