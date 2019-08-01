Слесарь и бизнесмен вытащили детей из пожара до приезда спасателей

Местные жители посёлка Приаргунск Забайкальского края просят представить к награде бизнесмена и слесаря за спасение пятерых детей из пожара. Отмечается, что инцидент произошёл 23 июня.

Согласно источнику, Алексей Притчин и Владимир Тихомиров находились по соседству с деревянным многоквартирным домом, на втором этаже которого дети не могли выбраться из-за огня. Мужчины заметили пожар и бросились на помощь, - передаёт ФБА "Экономика сегодня".

Предприниматель Алексей Притчин подогнал к окнам микроавтобус, забрался на него и начал вытаскивать детей. А слесарь котельной Владимир Тихомиров взял из автомобиля огнетушитель и побежал к дому, услышав крики о помощи. Мужчина заметил на первом этаже женщину с маленькими детьми, разбил стекло и помог им выбраться.

В результате жители дома были спасены до прибытия сотрудников экстренных служб.