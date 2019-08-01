МЧС: перечислены главные причины распространения пожаров в Сибири

Замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин назвал причину масштабных лесных пожаров. По его словам, ситуация развивается по неблагоприятному сценарию в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

"В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов", - передаёт слова специалиста ТАСС.

Абанин отметил, что пожары в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала были спрогнозированы МЧС весной 2019 года с неблагоприятным исходом. Он отметил, что "площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды" и отсутствия активных мер в тушении большинства очагов.

"Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год", - заключил он.