На бывшего бойца ММА и его сыновей напали, чтобы украсть часы

Стало известно, что в Лондоне на бывшего бойца ММА и его сыновей напали четверо неизвестных злоумышленников в масках. Отмечается, что правонарушители хотели украсть часы Rolex за 11 тыс. фунтов, которые находились на руке спортсмена.

Согласно источнику, потерпевшим оказался экс-боец ММА 46-летний Раф Филиз. Около спортсмена и его сыновей остановился автомобиль, из которого выбежали четверо человек и начали окружать их, - сообщает "Daily Mail".

После чего один попытался сорвать с руки Филиза часы, но у него ничего не получилось. Спортсмен стал отбиваться от грабителей.

В результате злоумышленники запрыгнули в автомобиль и скрылись с места преступления без добычи.

Полиция проводит расследование.