В Подмосковье автомобиль наехал на препятствие, погибли люди

В среду, 31 июля, в подмосковном городе Орехово-Зуево в деревне Новониколаевка произошла авария с легковым автомобилем. В результате аварии погибли несколько человек.

Согласно источнику, водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. Отмечается, что два человека погибли на месте, ещё один пострадал, его оперативно отправили в больницу, - сообщает РЕН ТВ.

Состояние, степень тяжести травм и личность пострадавшего не сообщается. Причина происшествия неизвестна.

На территории работают сотрудники полиции. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и причины происшествия.