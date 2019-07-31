Врачи отправили пациентку с кровотечением на такси в больницу

Стало известно, что сотрудники одной из московских частных клиник отправили пациентку с кровотечением на такси в больницу без сопровождения медработника. После проверки Росздравнадзора выяснилось, что девушка обратилась за помощью с проблемами по - женски, но процедура прошла неудачно.

Девушка обратилась в клинику для проведения обследования перед искусственным оплодотворением. Однако во время процедуры произошел разрыв стенки матки, что спровоцировало кровотечение.

"Во время гистероскопии произошел разрыв стенки матки, открылось внутрибрюшное кровотечение. Решение об экстренной госпитализации было принято врачами только спустя 2 часа после окончания процедуры", - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора РЕН ТВ.

В ведомстве уточнили, что согласно законодательству, пациенту должны были отправить в городскую больницу на скорой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии".