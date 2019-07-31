Два байкера в тяжёлом состоянии попали в больницу после аварии в Петербурге

В среду, 31 июля, в Санкт-Петербурге у дома 3 по проспекту Обуховской Обороны произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. В результате авария 30-летний байкер получил серьёзные травмы.

Согласно источнику, мужчина на мотоцикле Honda неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Mitsubishi, за рулём которого находился 43-летний водитель, - сообщили в ГИБДД "Фонтанке.ру".

В ведомстве уточнили, что пострадавшего байкера доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Уточняется, что авария произошла днём, текущее состояние мужчины неизвестно.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в центре Питера вечером 30 июля у дома 40 по проспекту Науки столкнулись мотоцикл и трамвай. 40-летний байкер был госпитализирован.