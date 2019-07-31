В Москве задержали актера за ношение полицейской формы

В Москве задержали актера Московского театра "Современник" за ношение формы сотрудника ГИБДД и за некорректное поведение на камеру. Согласно источнику, мужчина "дискредитировал своим поведением органы внутренних дел РФ".

Недавно в Сети появилось видео, на котором "сотрудник ДПС" в нетрезвом состоянии говорит что-то невнятное на камеру. Во время съёмки у него текут изо рта слюни, оператор смеётся и задаёт вопрос: "что с Вами происходит? Вы не в адекватном состоянии".

"В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель. Им оказался 37-летний актер Московского театра "Современник", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Мужчина рассказал, что форму ему предоставил блогер для съёмки видео.

В отношении актёра возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ "незаконное ношение форменной одежды" и "мелкое хулиганство". Выбрана мера пресечения - наказание в виде ареста сроком восемь суток.