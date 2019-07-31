Эксперты печислили катастрофические последствия пожаров

Эксперты Всемирной метеорологической организации назвали последствия от лесных пожаров в Сибири. По мнению учёных, Землю ждёт настоящая экологическая катастрофа.

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Специалисты отметили, что дым и продукты горения лесов могут усилить глобальное потепление и повлиять на таяние льдов в Арктике. В организации добавили, что сажа попадая на лёд, тем самым уменьшает его способность отражать солнечные лучи - передаёт CBS News.

"Проблема заключается в том, что падающая на лед сажа затемняет его. Тем самым уменьшается отражающая способность поверхности и задерживается больше тепла", - пояснил эксперт.

Уточняется, что в этом году уже сгорело 12 миллионов гектаров леса.