Граждане КНР нелегально обрабатывали древесину в Хабаровском крае

На одном из деревообрабатывающих предприятий Хабаровского края – в районе имени Лазо – выявили незаконный труд граждан Китая. Судебные приставы приостановили деятельности организации.

Сообщается, что граждане Китайской народной республики, занятые на предприятии, не имели разрешение на трудовую деятельность на территории РФ. Это послужило поводом для признания юрлица виновным в административном правонарушении – «Незаконном привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». В ближайшие 15 дней предприятие не будет функционировать.

В цехах фирмы были отключены станки, а щиток электропередачи опечатан. В ежедневном режиме все эти 15 дней будут проводиться проверки исполнительного документа.