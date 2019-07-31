В Хабаровском крае произошло ощущаемое землетрясение

Землетрясение произошло на севере Хабаровского края. Сейсмособытие случилось в Охотском районе.

Геофизическая служба РАН сообщает, что подземный толчок на глубине 24-х километров случился в 93-х километрах от районного центра – рабочего поселка Охотск. Специалисты зафиксировали время толчка магнитудой 4,1 – 18:25 по местному времени.

По предварительным данным, в рабочем поселке нет пострадавших. Здания и коммуникации также не пострадали. В районном центре организована работа группы из сотрудников поселковой администрации, а также пожарных и представителей полиции.