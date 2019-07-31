В Татарстане силовики предотвратили теракт

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что в Татарстане силовикам удалось предотвратить готовящийся теракт. Отмечается, что операция была проведена совместно с МВД.

В ФСБ сообщили, что задержаны оказались двое россиян, являющихся сторонниками ИГ*. В интересах следствия их личности не разглашаются, передаёт РИА Новости. У задержанных изъяли компоненты самодельных взрывных устройств, а также взрывчатые вещества. Отмечается, что их также подозревают в пропаганде терроризма и вербовке в террористические структуры.

* Террористическая организация, запрещенная в России.