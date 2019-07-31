Иркутская область: от второй волны паводка пострадало более 1700 домов

В Иркутской области в результате второй волны паводка в 26 посёлках в настоящий момент подтоплены более 1700 домов, сообщает Главное управление МВД региона.

Спасатели и добровольцы разбирают завалы мусора, укрепляют берега реки, откачивают воду из подвалов и погребов, как пишет ОТР.

«Страшно, на первом этаже страшно, что зальёт квартиру. Вода может так моментально подойти в квартиру. А у нас ещё дом без плит панельного перекрытия. Одни деревянные конструкции», - рассказала жительница Байкальска.

Также, как отмечает Телеинформ, с 30 июля введен режим ЧС в Куйтунском районе. Из-за проливных дождей повысился уровень грунтовых вод на станции Тулюшка и в селе Тулюшка, поселке Игнино и уровень воды в местах расположения гидротехнических сооружений и дамб в районе рек Алка, Или, Каранцай, Яда.