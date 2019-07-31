В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приёмную партии «Единая Россия». Инцидент произошёл в Первомайском районе города на улице Аксенова, 48.

Сообщается, что общественная приемная была расположена на первом этаже многоквартирного дома. Ночью неизвестные разбили окно и бросили в помещение бутылку с горючей жидкостью. Пострадавших нет. Из квартиры, находящейся над приёмной партии, трое жильцов выбрались самостоятельно, передаёт РИА Новости.

Депутат горсовета Евгений Панферов рассказал, что прием граждан будет проводиться по другому адресу. Он не смог предположить, для чего кому-то вздумалось поджигать офис «Единой России».