В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому после падения с большой высоты

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому после падения с пятнадцати метров. Сообщается, что несчастный случай произошёл недалеко от Генуэзской крепости на улице Морской.

«Семья прогуливалась по улице Морской. В какой-то момент маленькая дочь отбежала в сторону от родителей и вскарабкалась на гору. Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты», - сообщили на сайте городского округа.

Ребёнка при помощи вертолёта доставили в республиканскую клиническую больницу им Н.А. Семашко. Врачи оценивают состояние девочки как тяжёлое. Отмечается, что при падении она получила многочисленные травмы. Сейчас девочка находится в состоянии комы, передаёт «Российская газета».