Экологи предупреждают, что Россия вскоре может потерять весь промысловый лес

Российские экологи считают, что если лесные пожары будут продолжаться в тех же масштабах, то уже через десять лет страна может полностью потерять запасы промыслового леса, включая ценные породы деревьев.

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Эксперт Константин Кобяков подчеркнул, что в России ежегодно сгорает порядка десяти миллионов гектаров леса. При этом уцелевшие после пожара деревья становятся непригодными для промышленной лесозаготовки.

«И если пожары в стране продолжатся в тех же объемах, что и последние годы, через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес», - предупредил он.

Кобяков отметил, что оценить ущерб от нынешних пожаров в Сибири удастся не раньше, чем через 15 лет, передаёт Lenta.Ru.