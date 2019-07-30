Руководители «Холдоми» подозревают терракт в палаточном лагере

В лагере, где при пожаре погибли четыре ребенка, подозревают теракт. Об этом заявили руководители самой базы, на территории которой были установлены палатки.

В настоящее время следственная работа по делу о трагедии в детском лагере только на начальном этапе. Замдиректора ООО «Экстрим-Сервис» - компании, которой принадлежит лагерь –Алексей Денисов рассказал, что речь может идти о намеренном поджоге или теракте.

Представитель компании также признался, что все руководство фирмы столкнулось с ненавистью со стороны общественности. По его словам, гневные сообщения и угрозы приходят в социальных сетях. В мессенджах описание жуткой расправы, которую желают главам компании граждане.

Денисов сообщил, что изначально загорелась крайняя палатка. Потому будет рассмотрена версия о поджоге. Также замдир уверил, что его организация выполняла все требования безопасности на объекте.