Утром во вторник, 30 июля, на "фиолетовой" ветке московского метро произошел сбой. Согласно последней информации пресс-службы столичной подземки, это случилось из-за падения человека на путь.

Уточняется, что кратковременно были увеличены интервалы на северном участке Таганско-Краснопресненской линии, передает РИА "Новости"

Подчеркивается также, что движение составов на "фиолетовой" ветке после случившегося было оперативно введено в график. Сейчас поезда Таганско-Краснопресненской линии курсируют по графику.

Информации о состоянии человека, упавшего на рельсы, пока не поступало.