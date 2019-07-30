При столкновении скутера и автомобиля BMW в Одинцовском районе погибли 2 человека

В Одинцовском районе Подмосковья в ДТП при столкновении скутера с автомобилем BMW погибли два человека. Авария произошла в 21:47 на 3 км 1-го Успенского шоссе при выезде из поселка Власиха.

Погибли совершеннолетние водитель и пассажир скутера. По данным ГИБДД, водитель скутера, выезжая со второстепенной дороги, не уступил трассу BMW. Два человека скончались на месте происшествия, - сообщает АГН "Москва".

Сегодня утром ДТП произошло в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова, передает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, в результате аварии три человека оказались зажаты в автомобиле.

На место происшествия выехали экстренные службы.