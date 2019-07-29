В Самарской области в результате аварии пострадали восемь человек

В Самарской области восемь человек стали жертвами ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В региональном ГУМВД сообщили, что авария произошла в Волжском районе около 26 километра обводной дороги в понедельник, 29 июля. «В результате ДТП восемь пострадавших, среди них двое детей трех и 16 лет», - рассказали в Минздраве.

Пятерых пострадавших доставили в областную клиническую больницу им Середавина, ещё троих отправили в Кинельскую центральную больницу, передаёт РИА Новости.