В районе проспекта Андропова в Москве столкнулись три автомобиля
29 июля 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в понедельник, 29 июля, в районе проспекта Андропова в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, на дороге столкнулись три автомобиля.
Авария с участием трех машин была зафиксирована на пересечении проспекта Андропова и улицы Трофимова. Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что движение в районе ДТП перекрыто по двум полосам в сторону центра, сообщает ТАСС.
На месте случившегося в настоящий момент работают сотрудники ГАИ. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии.