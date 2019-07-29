В районе проспекта Андропова в Москве столкнулись три автомобиля

Днем в понедельник, 29 июля, в районе проспекта Андропова в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, на дороге столкнулись три автомобиля.

Авария с участием трех машин была зафиксирована на пересечении проспекта Андропова и улицы Трофимова. Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что движение в районе ДТП перекрыто по двум полосам в сторону центра, сообщает ТАСС.

На месте случившегося в настоящий момент работают сотрудники ГАИ. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии.