Женщина попала под поезд в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщину сбил поезд в районе перегона Броневая-Лигово. Соответствующую информацию сегодня предоставили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Происшествие случилось днем 28 июля. Установлено, что 38-летняя женщина пересекала железнодорожные пути в неустановленном месте и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Он применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог, передает "Росбалт".

Пострадавшая скончалась в машине "скорой помощи". Транспортные полицейские в настоящий момент проводят проверку по данному факту.