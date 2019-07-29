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В Якутии люди массово отравились шаурмой

29 июля 2019, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии люди массово отравились шаурмой
фото: pixabay.com

В понедельник, 29 июля, в Чурапчинском районе Якутии зарегистрировано массовое отравление шаурмой. Согласно источнику, более 20 человек обратилось за помощью в больницы.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о случае групповой заболеваемости острой пищевой токсикоинфекции в Чурапчинском районе, связанной с употреблением шаурмы 25 июля 2019 года производства кафе быстрого питания", - сказано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за медицинской помощью обратилось 22 человека, в том числе восемь детей. Отмечается, что 20 человек получают лечение стационарно.

В ходе проверки заведения были выявлены многочисленные нарушения. Сотрудники кафе не соблюдают нормы хранения продуктов и блюд, а само место находится в антисанитарных условиях. Работа кафе приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

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