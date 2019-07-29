Движение на трассе «Байкал» ограничили в Бурятии из-за подтопления

В Бурятии частично ограничено движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал» из-за ЧС в Слюдянском районе, оползней, обвалов и подтопления пойм рек. Ограничение касается автомобилей массой свыше 12 тонн.

Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка. Идет эвакуация жителей города

Оно введено на участке от населенного пункта Култук до населенного пункта Бабушкин (со 101 по 278 км участка трассы), - сообщает агентство «Восток Телеинформ».

ГУ МЧС России по Республике Бурятия 28 июля сообщило, что гидрологическая обстановка по южной половине Республике Бурятия продолжает оставаться напряженной.

По состоянию на 28 июля в Бурятии поднялся уровень воды в реках Джида, Алцак и Армак. Было ограничено движение легкового транспорта в населенные пункты Нижний Торей, Алцак и Армак из-за подтопления, но для большегрузов дороги были открыты. Также подтопленным оказался подъезд к подвесному мосту в населенный пункт Тохой с двух сторон, поэтому спасатели организовали перевозку людей и передачу продуктов. В Селенгинском районе в результате выхода грунтовых вод в городе Гусиноозерске оказались подтоплены подвальные помещения 62 жилых домов.