В московском ресторане мужчина угрожал пистолетом посетителям

Стало известно, что в полицию поступило сообщение о нападении на один из японских ресторанов Москвы на Алтуфьевском шоссе. Женщина утверждала, что посетитель неадекватно себя ведёт, размахивает травматическим пистолетом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали хулигана. Отмечается, что при обыске у мужчины обнаружили в сумке травматический пистолет и разрешение на него, - передаёт РЕН ТВ.

Причиной такого поведения стало нетрезвое состояние мужчины.

Дебошир доставлен в отделение полиции для разбирательства. По факту произошедшего инцидента проводится проверка.