Двое мужчин выпрыгнули из окна, спасаясь от мужа любовницы. Любовникам пришлось лечиться

Двое мужчин и их любовница пострадали в Татарстане после того, как муж женщины неожиданно вернулся домой и застал супругу во время измены. Жительница Набережных Челнов отдыхала в компании двух мужчин, которые пришли в гости к ней домой.

Гости дамочки - нефтяники, приехавшие в командировку в Челны из Альметьевска, - пишут местные СМИ. Очевидцы рассказали, как один за другим два мужчины выпрыгивали из окон квартиры на втором этаже.

Но приземлились они неудачно. Оба кавалера пострадали. В результате у одного из них диагностирован перелом руки, у второго - перелом ноги. Говорят, "рогатый" муж побил жену-изменницу. В полицию она не пожаловалась. А вот за медицинской помощью женщине пришлось обратиться.