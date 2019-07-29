Сотрудник бутика в центре Москвы похитил ювелирные украшения на 1,5 млн рублей
29 июля 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшего сотрудника бутика, расположенного в центре Москвы, заподозрили в крупной краже. Согласно последней информации осведомленных источников, экс-работник похитил из салона ювелирные украшения.
Происшествие случилось в бутике, который находится на улице Рождественка, сообщает в понедельник Агентство городских новостей "Москва". Предполагается, что с февраля по июль бывший сотрудник украл из салона драгоценности на общую сумму в 1,5 млн рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Похитителя украшений ищут сотрудники полиции.