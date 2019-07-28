СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели одного из участников соревнований по дрэг-рейсингу "Московская миля-2019" в ходе заезда на территории аэропорта Быково в Подмосковье.

Накануне гонщик Сергей Боричев не справился с управлением автомобилем, после чего его Nissan GT-R вылетел с трассы, столкнулся с препятствием, а затем вспыхнул. От полученных травм мужчина скончался, передает в воскресенье РИА Новости.

"Организовано проведение доследственной проверки. Изъята автомашина, а также документы по организации автогонок. Назначено проведение судмедэкспертизы, планируется назначение автотехнической", - отметили в ГСУ СК по Московской области.