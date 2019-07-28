В Нижнеудинске подтоплены более 90 жилых домов
28 июля 2019, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
В город Нижнеудинск Иркутской области вновь вернулось наводнение. После сильных дождей поднялся уровень грунтовых вод, сообщает МЧС.
В зоне подтопления оказались 92 дома. Там живут более 560 человек. Эвакуировать людей не потребовалось, передает ОТР. Месяц назад там были затоплены более 1300 домов.
В селе Инга Черемховского района также зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см), как отмечает Телеинформ.