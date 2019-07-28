Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть превысил критический уровень на 8 см. Об этом сообщили в дежурной диспетчерской службе Тулуна.

Такие данные специалисты зафиксировали по состоянию на 22:00 по местному времени (17:00 мск). Власти Тулуна допускали такое развитие ситуации - в населенном пункте уже началась эвакуация, пишет канал "360".

Напомним, наводнение началось в Иркутской области в конце июня. В зоне затопления оказались 109 населенных пунктов. Погибли 25 человек, еще семеро в настоящий момент числятся в списке пропавших без вести.