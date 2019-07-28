Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Автогонщик Сергей Боричев погиб сегодня в результате аварии на шоу «Московская миля», которое проходит в Подмосковье на аэродроме Быково. Во время отборочных заездов пилот Сергей Боричев не справился с управлением автомобиля, вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие.

Автомобиль загорелся. Организаторы говорят, что оперативные службы быстро приехали на место происшествия.

Прибывшие спасательные службы приступили к спасению пилота и тушению автомобиля. «Врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось», — заявили организаторы гонок.

Организаторы мероприятия выразили соболезнования родным и близким Сергея Боричева.