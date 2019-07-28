Водитель автобуса, сбившего людей в Екатеринбурге, рассказал об аварии

Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге, рассказал о дорожно-транспортном происшествии. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в региональном надзорном ведомстве.

Водитель утверждает, что граждане перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора. Прокуратура начала проверку, передает РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с уличных камер и видеорегистратора. Кроме того, будет установлено, когда был проведен последний техостмотр автобуса, а также, был ли он исправен в момент аварии. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.