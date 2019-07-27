Двое сотрудников Росгвардии в Москве на акции протеста получили ожоги глаз

Двое военнослужащих Росгвардии пострадали в Москве на несанкционированной акции протеста из-за распыления перцового баллончика. Росгвардейцы получили ожоги глаз. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас их здоровью ничего не угрожает, - передает РИА Новости. По данным ГУ МВД Москвы, в несанкционированном столичными властями митинге, который проходит у здания мэрии на Тверской улице, участвуют около 3,5 тысячи человек, включая около 700 журналистов и блогеров, заявивших ранее о присутствии на акции.

Задержано 295 демонстрантов за нарушение общественного порядка.

По данным РИА Новости, акцию протеста организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.