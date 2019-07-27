Туристы из Китая избили 29-летнюю девушку-россиянку в очереди в музей «Царское Село» в Пушкине под Санкт-Петербургом. Жители Петербурга и Ленобласти говорят, что китайские туристы стремятся посетить музей-заповедник «Царское Село».

В пятницу, 26 июля, днем конфликт произошел между двумя мужчинами из Восточной Азии и девушкой в очереди у входа в музей. В ходе ссоры 53-летний и 45-летний иностранные туристы начали толкать девушку и один из них ударил ее локтем в живот. Иностранцы повалили россиянку на землю.

Девушке пришлось обратиться в полиция и к медикам. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали туристов из КНР, - сообщают питерские СМИ. Пострадавшая девушка госпитализирована. В горбольнице № 38 имени Семашко ей диагностировали закрытую тупую травму живота.