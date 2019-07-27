Патологоанатом трижды выстрелил в пьяного мужчину в морге

В Башкирии патологоанатом был вынужден воспользоваться огнестрельным оружием, когда пьяный мужчина устроил скандал в морге. Дебошир госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями.

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В пятницу, 26 июля, 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в патологоанатомическом отделении ЦРБ Белорецка. Местный житель пришёл в морг, чтобы забрать тело своей супруги. В результате между ним и дежурным врачом завязалась драка, в результате которой медработник трижды выстрелил в мужчину из травматического пистолета, передаёт Lenta.Ru. После этого патологоанатом обратился в полицию. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.