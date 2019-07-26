Все больше сел Хабаровского края страдает от подтопления

В Хабаровском крае обостряется паводковая ситуация. Сильные ливни продолжают заливать Бикинский, Вяземский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Советско-Гаванский и Ванинский районы региона.

Тем временем, спад уровня воды наблюдается в Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах. Там в поселках Алгазея, Неран, Ургал-1 и Усть-Ургал дома наконец освободились от воды.

Но подъем уровня воды произошёл на Уде у села Удское Тугуро-Чумиканского района. Опасным явлением считается уровень на отметке 800 см, в Удском уже 783 см. Шесть жилых домов и два десятка приусадебных участков были подтоплены. В селе 94 дома, там проживает 904 человека, из них 137 – дети.

Поднявшаяся вода размыла мост Чумикан – Неран.

Спасатели МЧС на вертолете Ми-8 находятся в состоянии готовности к вылету на место паводка. Но метеоусловия не дают возможности совершить полет. Вертолет будет направлен в район, как только погода улучшится.