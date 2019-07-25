Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова уточнила, что речь идет о мужчине 1981 года рождения. Задержание было произведено в лесу в Ногинском районе, где ранее был обнаружен автомобиль подозреваемого. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.