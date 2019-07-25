СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

Вечером в четверг, 25 июля, в СМИ появилась информация о том, что на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка. Происшествие случилось ранее сегодня на детской площадке.

Согласно последней информации, женщина гуляла на площадке у одного из домов на улице Лесная вместе со своим четырехлетним сыном. В какой-то момент рядом с ними припарковался автомобиль, из которого вышел мужчина. Он подбежал к гражданке, нанес ей множество ударов ножом, а затем скрылся. Мальчик был доставлен в медучреждение в состоянии шока, сообщает телеканал РЕН ТВ.