В Подмосковье неизвестный нанес женщине смертельное ранение

В четверг, 25 июля, неизвестный нанес смертельное ранение женщине в Подмосковном Раменском. Данную информацию предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Установлено, что во дворе жилого дома в ходе ссоры неизвестный напал на женщину с ножом, а затем скрылся с места происшествия.